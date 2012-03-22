На Харківській площі встановлять «Золоті футбольні ворота»

Київ. 21 березня. УНІАН. В’їзний знак «Золоті футбольні ворота міста Києва» встановлять на Харківській площі до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 з футболу.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 19 березня ц.р., оприлюдненому на офіційному сайті Київської влади.

Замовником будівництва визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

У складі в’їзного знаку передбачено озеленення прилеглої території та влаштування зовнішнього освітлення.

Головному управлінню транспорту та зв’язку КМДА доручено надати пропозиції щодо включення об’єкта до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік для забезпечення фінансування відповідних робіт.