Аварійно-рятувальні служби готові до весняної повені

Київ. 21 березня. УНІАН. Служби цивільної оборони Деснянського району до виконання завдань з організації безпечного пропуску весняної повені готові.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, навчання проводилися у два етапи. Під час першого – перевіряли дії органів управління і сили цивільного захисту району у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації. Упродовж другого – рятувальні служби демонстрували свої дії у разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру.

Завдання були відпрацьовані у польових умовах на річці Дніпро. Облаштовано 7 учбових місць, на яких аварійно-рятувальні підрозділи та служби району і міста виконували практичні заходи щодо захисту населення і територій в умовах паводку, льодоходу та повені.

Серед учасників тренувань були: представники Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА, Головного управління МНС м. Києва, Головного управління охорони здоров’я КМДА, Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, служби цивільного захисту Деснянської райдержадміністрації, комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» та рятівники комунального підприємства «Плесо». Всього у навчаннях задіяно 122 особи та 37 одиниць техніки.