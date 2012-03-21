Публічна лекція спеціаліста з Нью-Йорка «Ідеальне місто: місто для людей»
19:09, 21 березня 2012Київ
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22 березня о 18.00 відбудеться публічна лекція Енріке Пеньялоса, Голови Ради директорів Інституту розвитку і транспорту міста Нью-Йорк, міжнародного консультанта зі стратегії містобудування, розвитку та політики. Тема лекції: «Ідеальне місто: місто для людей».
Захід організовано за підтримки Київської міської державної адміністрації та Головного управління містобудування та архітектури. Участь у лекції також візьме головний архітектор Києва Сергій
Целовальник.
Місце проведення: вул. Б. Грінченка, 7, Будинок Архітектора. Вхід вільний.
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