Попова запросили до Клубу еліти ліцею, в якому навчався Патон

Київ. 21 березня. УНІАН. 21 березня голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ відвідав Ліцей інформаційних технологій №79, що у Печерському районі столиці.

Як інформує прес-служба столичної міськдержадміністрації, О.ПОПОВ поспілкувався з педагогічним і учнівським колективами та ознайомився з організацією навчання у закладі.

Оцінюючи високий рівень навчально-виховного процесу у Ліцеї, очільник КМДА подякував педагогічному колективу за активну участь у розробці і реалізації проекту «Освіта Києва» і гідне представлення середньої освіти столиці на міжнародній арені.

«Минулого року ми розпочали розробку столичного стандарту освіти, який маємо найближчим часом запровадити в навчальних закладах міста. Треба розуміти, якого рівня розвитку матеріально-технічного стану, обладнання, рівня надання освіти, навіть харчування в школах нам треба досягти. У найближчі роки ситуація має кардинально змінитися», – висловив переконання О.ПОПОВ.

Учні і вчителі презентували голові КМДА Комплексну систему безпеки, провели екскурсію Музеєм історії Ліцею. Як відзначалось, навчальний заклад має понад 100-річну історію, його випускниками були такі відомі особистості як президент НАН України Борис ПАТОН, президент Академії наук СРСР Анатолій АЛЕКСАНДРОВ та інші. Сьогодні ліцеїсти є постійними учасниками і переможцями Міжнародних олімпіад. Ліцей є авторитетним навчальним закладом не тільки завдяки своїй історії, а й завдяки сучасному підходу до освітнього процесу. Про це свідчить реалізація ряду проектів, таких як «ІТ-освіта», що передбачає впровадження нової моделі підготовки фахівців ІТ-індустрії.

Колектив Ліцею №79 подарував голові КМДА мантію і запросив стати почесним членом Клубу еліти ліцею, до якого входять видатні випускники навчального закладу. Натомість О.ПОПОВ вручив учням сертифікат, завдяки якому 20 ліцеїстів матимуть змогу відпочити за рахунок міського бюджету.