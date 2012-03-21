Кількість керівників підрозділів КМДА складає 35% всіх працівників

Київ. 21 березня. УНІАН. Кількість керівників структурних підрозділів КМДА зараз складає 35% від загальної кількості працівників, що на третину більше, ніж потрібно. При

цьому головні управління іноді дублюють повноваження та функції одне одного.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це сказав заступник голови столичної міськдержадміністрації Олександр ПУЗАНОВ, доповідаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, що пройшов сьогодні під керівництвом голови КМДА Олександра ПОПОВА.

За слвоами О.ПУЗАНОВА, Київ потребує сучасної структури управління, яка має бути ефективною і дружньою до киян, побудованою з урахуванням досвіду найбільш успішних

міст Європи. Він відзначив, що існуюча система управління міської адміністрації не є оптимальною, вона застаріла, містить надмірну кількість рівнів підпорядкування та створює забагато бюрократичних перешкод.

«Структура адміністрації майже не змінилася з 80-90-х років минулого сторіччя. Будь-хто має змогу переконатися в цьому, зазирнувши в старий телефонний довідник. Там навіть можна зустріти прізвища теперішніх керівників деяких управлінь КМДА на тих самих чи подібних посадах», – сказав О.ПУЗАНОВ. Він додав, що існуюча система породжує непоодинокі випадки корупційних зловживань.

Разом з тим заступник голови КМДА зазначив, що адміністративна реформа, що її запроваджує київська влада, має вирішити проблему надмірної ієрархічності та зайвої кількості начальників. О.ПУЗАНОВ нагадав, що чисельність юридичних осіб, які утворюють систему органів управління містом, зменшується з 39 до 20. Вони матимуть оптимальний адміністративний апарат. Кількість службовців скоротиться з 2020 до

1818, а число керівників – з 153 до 80 осіб.

За його слвоами, зменшення кількості рівнів ієрархії з восьми до п’яти сприятиме підвищенню швидкості взаємодії підрозділів КМДА у три разі. Завдяки зменшенню кількості погоджень прискоряться процеси надання адміністративних послуг та дозвільної документації підприємцям. Робота КМДА стане більш прозорою, а сама структура – більш

орієнтованою на взаємодію з киянами та бізнесом.

«Кінцевою метою адміністративної реформи КМДА є підвищення якості роботи міської влади, а також рівня задоволеності киян державними послугами», – підкреслив О.ПУЗАНОВ.