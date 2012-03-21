22 березня о 14.00 під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання Громадської Ради Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. У порядку денному засідання: Стратегія розвитку міста Києва в дії: перші результати впровадження; презентація напрямів реалізації стратегічних ініціатив та секторів міського розвитку на 2012 рік.

До участі у засіданні також запрошено Енріке Пеньялоса – голову Ради директорів Інституту транспорту та розвитку міста Нью-Йорк, міжнародного консультанта зі стратегії містобудівного розвитку та політики, колишнього мера міста Богота (Колумбія).

Місце проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). Вхід за акредитацією.