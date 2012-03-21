Для демонтажу визначено 113 “алкогольних” кіосків біля шкіл

Київ. 21 березня. УНІАН. У столиці розгорнуто масштабну кампанію щодо демонтажу малих архітектурних форм, які розміщені біля навчальних закладів та здійснюють торгівельну діяльність алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, члени Комісії з впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті Києві вирішили демонтувати 113 об’єктів, які розміщені біля навчальних закладів та реалізовують зазначені групи товарів.

Лише впродовж 19-20 березня 2012 року з територій поблизу навчальних закладів столиці було демонтовано деcять кіосків, у яких здійснювали торгівлю пивом, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами.

Роботи з демонтажу тривають.