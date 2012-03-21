На Київський інвестфорум планують винести і студентські проекти

Київ. 21 березня. УНІАН. На Київський інвестиційний форум влада столиці планує винести, зокрема, проекти студентства, які, на її переконання, заслуговуватимуть на увагу великого бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

«Ідеї бізнесу від студентів київських вищих навчальних закладів можуть дуже швидко втілитися у життя. Плануючи Перший Київський інвестиційний форум, ми запросили дуже багато інвесторів з усіх куточків світу. Я переконаний, що багато студентських проектів можуть дійсно зацікавити великий бізнес та отримати реальну фінансову підтримку», – сказав О.ПОПОВ.

Напередодні він зустрівся з молодими активістами Київського національного торговельно-економічного університету у своєму робочому кабінеті та особисто вивчив усі їхні пропозиції. Тематика ініціатив - як привести столичну торгівлю до європейського стандарту, як покращити харчування дітей у школах і дитсадках, як посилити рівень захисту прав споживачів і навести лад у сфері соціальної реклами.

Голова КМДА направив пропозиції молоді у профільні управління для ретельного вивчення, а також запросив студентів до активної систематичної співпраці. Особливо О.ПОПОВ зацікавився проектом «Бізнес-інкубатор», який уже кілька років функціонує на базі університету.

«Ухвалюючи Стратегію розвитку міста, ми фактично розробили план дій на наступні 10-15 років. І саме нинішні студенти, ці ініціативні та креативні молоді люди, нарешті втілюватимуть наші наміри та мрії у життя. Ми відкриті для всіх сучасних і прогресивних пропозицій, готові вивчати та впроваджувати інноваційні проекти. Переконаний, дуже багато з цих ідей зможуть дійсно покращити соціально-економічний клімат у столиці», – сказав під час зустрічі О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, перший Київський інвестиційний форум, на якому будуть представлені інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться в рамках затвердженої Стратегії розвитку столиці до 2025 року, відбудеться 29 березня.

Раніше О.ПОПОВ заявляв, що столична влада розраховує до 2025 року залучити близько 82 млрд. євро для розвитку Києва.

За словами голови КМДА, влада Києва планує винести на перший столичний інвестиційний форум низку проектів на загальну суму близько 125 млрд. грн.