36 житлових будинків забезпечать енергозберігаючими лампами

Київ. 21 березня. УНІАН. У житлових будинках столиці у рамках експлуатаційних випробувань будуть встановлені 3 тисячі 900 сучасних освітлювальних приладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Розпорядженням затверджено перелік будинків, у яких встановлять енергозберігаюче освітлення – всього участь у випробуваннях візьмуть 36 будинків.

Раніше столична влада розпочала встановлювати енергозберігаючі ліхтарі на вулицях міста. Основною перевагою такого світлодіодного обладнання є економічне споживання енергії та довготривала експлуатація.

У рамках стратегічної програми «Ощадлива енергетика» столична влада планує повністю модернізувати мережу освітлення Києва – замінити освітлювальні прилади на енергозберігаючі як у житловому фонді, так і на вулицях міста.