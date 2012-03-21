Замість заправки на Святошино може з’явитися сквер

Київ. 21 березня. УНІАН. Замість заправки на перетині проспектів Перемоги та Палладіна у Святошинському районі м. Києва може з’явитися сквер, інформує прес-служба «Республіки Київ».

Як повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ, відповідне рішення підтримала очолювана ним комісія.

«Комісія підтримала ініціативу місцевих мешканців і схвалила проект рішення про надання ділянці статусу скверу. Незважаючи на думку громадськості, приватна структура вирішила спорудити замість зеленої зони автозаправну станцію і почала самовільно знищувати дерева», - сказав Д. МОСКАЛЬ.

Депутат зазначив, що надання цій території статусу скверу захистить її від подальших зазіхань з боку забудовника. За словами Д. МОСКАЛЯ, площа нового скверу складе 0,5 га.

«На цій території будуть висаджені нові дерева. Сподіваюсь, більше ні в кого не підніметься рука їх знищувати. А ті, хто місяць тому незаконно вирубували дерева на вказаній ділянці, мають бути покарані. Тим більше, що Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом знищення зелених насаджень», - зауважив Д. МОСКАЛЬ.

За інформацією депутата, Прокуратура м. Києва заявила позов до Господарського суду Києва про визнання недійсним рішення Київради, яким іще у 2004 році вказана ділянка була передана в оренду ПП «Енергоінкам Україна».