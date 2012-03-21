Підприємці завдали «Київтранспарксервісу» шкоди на суму близько 157 тис. грн.

В ході прокурорської перевірки законності облаштування та експлуатації місць відстою транспортних засобів поблизу будинку № 13-А по вул. М. Тимошенка в м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Світ побуту», не маючи жодного документу, який би посвідчував право власності чи право користування зазначеною земельною ділянкою заг. площею 0,4224 га., передано її у користування суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі, яка фактично використовувала її під автостоянку.

Проте, зазначену земельну ділянку рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 було передано комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для провадження господарської діяльності із експлуатації фіксованих місць паркування.

Внаслідок зазначених злочинних дій керівника суб’єкта господарювання, комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» завдано шкоди у великих розмірах на загальну суму близько 157 тис. грн.

У зв’язку з викладеним, за результатами перевірки, прокуратурою району щодо колишнього керівника ТОВ «Світ побуту» порушено кримінальну справу за ст. 365 ч. 3 Кримінального кодексу України, інформує прес-служба Оболонської райдержадміністрації.

Досудове слідство у справі доручено слідчому прокуратури Оболонського району.