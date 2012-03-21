Порушено кримінальну справу за незаконне видобування вод

Київ. 21 березня. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району Києва порушено кримінальну справу відносно головного інженера одного з підприємств, з вини якого незаконно здійснювалося видобування прісних підземних вод, чим завдано шкоди державі на суму понад 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженим постановою Кабінету міністрів України, прісні підземні води належать до групи корисних копалин загальнодержавного значення і відносяться до надр.

За результатами перевірки встановлено, що підприємство здійснювало видобування прісних підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами, що в свою чергу є порушенням Кодексу України про надра.

Справу порушено за ч. 2 ст. 367 і ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Її розслідування доручено слідчому прокуратури Солом’янського району.