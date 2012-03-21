У Деснянському районі вирішили припинити торгівлю алкоголем і сигаретами поблизу шкіл

У Деснянському районі розпочали боротьбу з торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами поблизу закладів освіти.

Як інформує прес-служба Деснянської РДА, робочою групою Деснянської райдержадміністрації протягом декількох місяців проводилася перевірка тимчасових споруд торговельного призначення (малих архітектурних форм), розташованих у радіусі 100 метрів від закладів освіти, на дотримання правил продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. За результатами проведених перевірок було виявлено ряд торговельних споруд, у яких здійснювався продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів біля закладів освіти з порушенням правил. Їх власникам ще у 2011 році були надані приписи та направлені листи-звернення з проханням змінити асортиментний перелік товарів або ж місце розташування. Втім, вимоги, зазначені у приписах, більшістю власників МАФів були повністю проігноровані, як і звернення освітян та батьків.

«Ми звернулися до підприємців району з проханням підтримати нас у нашому прагненні до пропаганди серед молоді здорового способу життя. Ми не проти бізнесу: гроші необхідно заробляти, але не за рахунок здоров’я дітей та підлітків», - зазначив перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим КОСТЮЧЕНКО.

Він наголосив, що легше дитину привчити до того, що алкоголь, сигарети, наркотики – це аморально і небезпечно, ніж з часом намагатися переробити або вилікувати дорослу, з повним набором шкідливих звичок, людину, світогляд якої вже сформований.

Та, не зважаючи на нерозуміння проблеми і відсутність бажання співпрацювати з боку “деяких підприємців”, у Деснянській райдержадміністрації не збираються на цьому зупинятися. Районна влада зайняла принципову позицію – алкоголь та сигарети не мають продаватися біля закладів освіти, і викорінюватиме це явище аж до демонтажу зазначених торговельних споруд, зазначається в повідомленні прес-служби районної райадміністрації.

Питання про демонтаж МАФів, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами поблизу закладів освіти на території Деснянського району, вже було розглянуто Комісією з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва і повністю підтримано.