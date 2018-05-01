Пейзажна алея: будувати не будувати

17 березня голова КМДА Олександр Попов провів разом з ініціативними групами киян акцію на захист Пейзажної алеї від забудовників. В ході акції учасники посадили кілька десятків дерев. Олександр Попов підкреслив, що не допустить будівництва на Пейзажній алеї. Крім того, голова столичної адміністрації оголосив про створення спеціальної громадської ради з питань захисту історичного вигляду Києва. Її перше засідання попередньо призначено на 7 квітня на Пейзажній алеї. Олександр Попов пообіцяв, що до цього часу столична влада переконає МЗС відмовитися від будівництва на території скульптурного парку, або ж знайде відповідні судові аргументи. Навіть більше, в планах міськадміністрації - надати скверу відповідний охоронний статус.

Кореспондент проекту УНІАН-Київ опитав представників громадськості, міської влади та незалежних експертів, чи вдасться Олександру Попову врятувати Пейзажку й поставити, нарешті, крапку в скандалі, що триває вже близько 10 років?

Марина Соловйова, адвокат мешканців будинків, розташованих поруч із Пейзажною алеєю: - Всі вже знають, що Вищий адміністративний суд України скасував рішення Апеляційного адміністративного суду, це призвело до того, що набрало чинності рішення Київради про виділення земельної ділянки. Олександр Попов заявив, ми всі чули, що будівництва він не допустить. Будуть надані альтернативні земельні ділянки під будівництво. Думаю, що міська влада, правда, не допустить там ніякого будівництва. Крім того, зараз до Окружного суду міста подано позов прокурора на скасування рішення Київради, яким було надано дозвіл на будівництво. Але дата засідання поки не призначена.

Костянтин Скретуцький, скульптор, автор дитячого ландшафтного парку на Пейзажній алеї: - Міська влада миттєво відреагувала на ситуацію, тому я впевнений - вона вирішить цю проблему. У Києві є інші місця, які можна забудувати. Ті, наприклад, де стоять напівзруйновані старі будинки – там проситься рука забудовника. Я думаю, що Пейзажка – це далеко не те місце, де треба вести будівництво. Це ж, навпаки, наша гордість, яку ми повинні всіма силами зберегти. Вважаю, що міська влада нам в цьому допоможе. Адже тут відпочиваємо ми, наші діти, а також це гарне місце відпочинку для туристів. Раніше на місці Пейзажки був пустир і стояли цегляні гаражі, а після того, як ми зробили з цього покинутого місця надзвичайно гарний сквер, його вирішили забудувати.

Денис Москаль, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики: - Для того, щоб остаточно припинити всі спроби забудови Пейзажної алеї, на цій території необхідно створити сквер. Екологічна комісія на найближчому засіданні Київради (5 квітня – авт.) надасть цій земельній ділянці статус скверу. Так ми зможемо уберегти центральну частину міста від ще однієї скандальної забудови.

Сергій Баранов-Мохорт, народний депутат України, представник Київради в парламенті: - Упевнений, що ділові якості голови КМДА Олександра Попова дозволять йому не допустити забудови Пейзажної алеї. Але при цьому кияни теж не повинні стояти осторонь. Якщо опоненти Попова побачать, що вирішенням цієї проблеми він займається сам і більше це нікого не цікавить, то тоді розраховувати на успіх буде важко. Принцип "Моя хата з краю, а Пейзажна алея – ще далі" не пройде. Діяти потрібно так само, як і в ситуації з будівництвом біля Господарського суду в Печерському районі. Адже змогли протистояти будівельному беззаконню.

Лев Парцхаладзе, засновник девелоперської компанії "XXI Століття", депутат Київради: - Оскільки було прийнято таке рішення суду, то будівництво важко буде скасувати. Адже в правовому полі забудова вважається законною. Але вихід можна знайти в будь-якій ситуації. Я вважаю, що міській владі варто знайти компроміс із забудовником в цьому питанні, і надати іншу земельну ділянку під будівництво. Думаю, це питання можна вирішити тільки так.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик: - Раніше під натиском громадськості було прийнято рішення суду про скасування будівництва. Але тоді юридичні аспекти врегульовані не були. Зараз необхідно закінчити всі правові нюанси цього процесу. Це не так просто, оскільки у забудовника є важелі впливу на суд. Але якщо буде політична воля у міської влади, то рішення приймуть на користь Пейзажної алеї.

Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента": - Потрібно проявити твердість і рішучість, знайти правові механізми скасування будівництва. Призупинити виконання судового рішення. Для самого Попова зараз головне – показати свою громадянську позицію і позицію міського голови.

Петро Залужний, УНІАН

Фото Бориса Корпусенка