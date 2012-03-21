В Голосіївському районі стартує освітня молодіжна програма “Лабораторія бізнес-моделювання”

З метою сприяння розвитку молодіжного підприємництва, набуття молоддю аналітичних навиків формування бізнес-проектів, створення умов для їх професійної орієнтації відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації спільно з Дирекцією молодіжних програм коаліції НГО “Основа” п’ятий рік поспіль впроваджується освітня молодіжна програма “Лабораторія бізнес-моделювання”.

Як інформує прес-служба Голосіївської РДА, в рамках цієї програми для старшокласників загальноосвітніх шкіл району проводяться семінари-тренінги з основ бізнес-моделювання.

За підсумками роботи щорічно проводиться відкрита Конференція Голосіївського району з бізнес моделювання, в якій приймають участь не тільки команди району, а й команди з інших міст і районів.

Переможці районного конкурсу постійно приймають участь у Чемпіонатах України з бізнес-моделювання.

Враховуючи важливість зазначеного проекту та необхідність ознайомлення учнівської молоді з основними його аспектами 23 березня 2012 р. відбудеться презентація програми “Лабораторія бізнес-моделювання”. На захід запрошуються старшокласники та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів району до участі в програмі. Початок презентації о 15.30 в приміщенні конференц-зали Голосіївської РДА (проспект 49-річчя Жовтня,42, к.415).

Додаткова інформація за телефонами: 206-27-73, 206-27-74