В столиці збільшилось пожеж трав’яного настилу

Київ. 21 березня. УНІАН. В Києві збільшилася кількість пожеж трав’яного настилу, інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві.

З різким потеплінням у столиці у суботу та в неділю пожежі виникали 51 разів, 14 з яких – горіли трав’яні настили. Найбільша кількість загорань була зафіксована в Оболонському та Деснянському районах. Рятувальники також гасили пожежі в Дарницькому та Голосіївському районах.

20 березня ГУ МНС в Києві повідомило про 5 пожеж тільки в Голосіївському районі, в Подільському, Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах по 2 рази горів трав’яний настил.

У зв’язку з ситуацією, управління звертається до населення з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте на «101».