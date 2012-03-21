У Солом’янському районі знайшли мінометну міну

09:42, 21 березня 2012
Київ
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Знешкодила на полігоні 

Київ. 21 березня. УНІАН. В Солом’янському районі на вул. Медовій, 7  було виявлено мінометну міну Д-82 мм. часів ВВВ.      

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, група піротехнічних робіт Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту МНС України вилучила снаряд та знешкодила на полігоні.

Загалом з початку року на території міста Києва вилучено та знешкоджено  22 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ, а саме: артилерійські снаряди Д-75 мм – 5 шт.; Д-76 мм – 7 шт., Д-152 мм – 3 шт., Д-203 мм – 1 шт., мінометні міни  – Д-82 мм – 2 шт., Д-152 мм – 1 шт., авіаційна бомба німецького виробництва BDS-50 – 1 шт., ручні гранати РГД-33 – 2 шт.

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