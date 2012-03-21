У Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Київ. 21 березня. УНІАН. У Києві 23 та 24 березня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, у п’ятницю ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Подільському районі на просп. Правди, 5-11.

У суботу ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20; Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-Д; Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вулиць Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна); Подільському районі на вул. Г. Світлицького, 25; Святошинському районі на вул. В. Жолудєва, 25; Солом’янському районі на вул. І. Пулюя, 5 та вул. П. Козицького; Шевченківському районі на вул. М. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування від товаровиробників та підприємств харчової промисловості майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, що продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.