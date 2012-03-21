Чиновнику КМДА, в підрозділі якого виявили хабарника, оголошено догану

Київ. 21 березня. УНІАН. Чиновнику Головного управління містобудування та архітектури КМДА, в підрозділі якого було виявлено хабарника, оголошено догану.

Про це свідчить розпорядження КМДА від 16 березня 2012 р. №404 «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ВАВРИША А.В», текст якого оприлюднено на офіційному порталі Київської влади.

В документі зазначається, що спеціально створеною комісією КМДА було перевірено стан виконання керівниками вказаного управління своїх посадових обов’язків.

«За результатами роботи комісії , затвердженими актом від 8 лютого 2012 р., керуючись статтями 147-149 Кодексу Законів про працю України: за неналежне виконання службових обов’язків Андрію ВАВРИШУ – заступнику начальника ГУ містобудування та архітектури КМДА - оголосити догану», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ц.р. голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив Управлінню з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату КМДА провести службове розслідування стосовно посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури у зв’язку з затриманням «на гарячому» начальника одного із відділів цієї стурктури.

На період роботи комісії А.ВАВРИША було відсторонено від виконання повноважень за посадою .

Розслідування комісією ситуації щодо корупційних діянь посадовців Головного управління містобудування та архітектури проводилось з метою виявлення усього злочинного ланцюга.

Перед цим, 24 січня, прокуратурою м. Києва спільно з УДСБЕЗ ГУ МВС України було затримано начальника одного із відділів ГУ містобудування та архітектури, який за видачу дозвільних документів на встановлення 5 МАФів отримав від підприємця хабара у розмірі 5 тис. доларів США. Тобто, за розміщення одного кіоску посадовець отримував по одній тисячі доларів США.

Відносно посадовця Головного управління порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України.

За інформацією столичної Прокуратури, впродовж минулого року були проведені перевірки щодо законності розміщення МАФів. За документами прокурорського реагування демонтовано понад 400 таких архітектурних форм. Однак, під час повторних перевірок встановлено, що на місці деяких демонтованих МАФів через певний час з’являлися нові, власники яких мали тимчасові ордери, отримані в Головному управлінні містобудування та архітектури КМДА.