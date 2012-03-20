У столиці презентовано Київську студентську картку

Київ. 20 березня. УНІАН. У столиці презентовано проект “Київська студентська картка”, який реалізовуватимуться за ініціативи молодіжної організації «Професіонал» під патронатом мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, проект був представлений сьогодні під час зустрічі голови КМДА Олександра ПОПОВА з викладачами та студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

Керівник міськдержадміністрації запропонував студентам оцінити проект.

«До мене звернулися представники студентського самоврядування з пропозицією підтримати проект створення «Київської студентської дисконтної картки». Це картка, яка надаватиме знижки у кінотеатрах та театрах, найрізноманітніших клубах та магазинах, у мережі громадського харчування та розваг. Причому отримати її зможе будь-який студент абсолютно безкоштовно», – поінформував О.ПОПОВ.

Передбачається, що перші такі картки отримають найініціативніші та найталановитіші київські студенти. Їх вручатимуть за активну участь у громадському та студентському житті, за досягнення у навчанні, за участь у конкурсах та внесок у розвиток молодіжних та студентських програм. З часом отримати її зможе кожен охочий студент.

“Картка дозволить економити студентам на певних послугах і товарах від 5 до 50%. І кількість учасників такого проекту може бути до 200 тис. чоловік”, - зазначив голова КМДА в інтерв’ю ЗМІ.

Перші картки будуть розповсюджені в квітні.

“На сьогодні у проекті беруть участь близько 2 десятків партнерів, але це мережеві компанії, які мають не один магазин, не один розважальний заклад, а декілька. Загалом це велика мережа”, - уточнив О.ПОПОВ.