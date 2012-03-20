МАФи секонд-хенду на Шулявці демонтують до кінця тижня

Київ. 20 березня. УНІАН. Демонтаж нелегальних МАФів під Шулявським шляхопроводом у Києві перебуває на завершальній стадії, сьогодні з-під мосту прибрали 80% яток із секонд-хендом, решту приберуть упродовж трьох днів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Нині там працює демонтажна бригада комунального підприємства «Київблагоустрій». За роботами стежать також правоохоронці. Опору з боку підприємців немає, але переїжджати добровільно теж не поспішають. Як зазначають в КМДА, згорнути торгівлю і перенести свої павільйони на інші ринки їх попросили ще у січні 2012 р. Примусовий демонтаж розпочався лише після закінчення місячного терміну з дня попередження.

Як повідомив у прямому ефірі телеканалу «Київ» голова КМДА Олександр ПОПОВ, усім торговцям запропонували зареєструвати свій бізнес і продовжити роботу на одному із 4 комунальних ринків столиці.

«Ми визначили декілька місць, де підприємці з Шулявки можуть продовжити свою діяльність. Єдина наша вимога – легальна робота. Зрозуміло, що такий бізнес теж потрібен в Києві, адже на нього дійсно є попит, і ми аж ніяк не плануємо його закривати. Однак столиця вимагає відповідних умов ведення бізнесу. Це, передусім, чітке дотримання законів, відповідність санітарним вимогам, благоустрою, захисту прав споживачів», – наголосив О.ПОПОВ.

Зокрема, після реєстрації бізнесу підприємці зможуть отримати місця для торгівлі на ринках «Відрадненський» у Солом’янському районі та «ТД «Святошин».

Також міська влада опрацьовує питання щодо облаштування торговельних об’єктів із вживаними речами за адресами: перетин вулиць Миропільської та Юності; на проспекті Академіка Палладіна, 87.