У Святошинському районі вже готуються до свята останнього дзвоника

Київ, 20 березня. УНІАН. Освітяни Святошинського району столиці розпочали підготовку до свята останнього дзвоника, яке заплановане на 3 травня.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, про це йшлося на нараді керівників загальноосвітніх і позашкільних закладів району.

Учасники наради обговорили питання щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів, щодо контролю захворюваності школярів, розглянули звіти Піклувальних рад закладів за напрямками їхньої діяльності.

Крім того, на нараді розглядалося питання організації літніх таборів відпочинку.

Увагу аудиторії було також звернено на проблеми, пов’язані з Державною підсумковою атестацією та нагородженням випускників, набору до 1 класу і конкурсного відбору, що має проходити у суворій відповідності до існуючого Положення.

Окремо директорів було заохочено до організації заходів згідно з відзначенням оголошеного розпорядженням КМДА "Року спорту та здорового способу життя" та Профспілкового року у закладах освіти, а також з проведенням І Міської профорієнтаційної гри "Мистецька фортеця", спрямованої на формування у підростаючого покоління патріотизму та духовності, національної свідомості, позитивної мотивації до майбутнього вибору професії, виховання художньо-естетичної культури, розкриття творчих здібностей.