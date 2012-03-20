Попов ознайомився з гуртожитком для вболівальників Євро

Київ. 20 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрівся зі студентами, професорсько-викладацьким складом Київського

національного торговельно-економічного університету та волонтерами Євро-2012.

Як інформує прес-служба КМДА, під час візиту до навчального закладу О.ПОПОВ здійснив огляд гуртожитку №2, що обслуговуватиме вболівальників футбольного чемпіонату.

Він ознайомився також з інфраструктурою навчального закладу.

Під час зустрічі з О.ПОПОВИМ студенти представили наукові розробки із соціально-економічного розвитку Києва. У 5 проектах йшлося про створення у столиці європейського рівня торгівлі, підвищення ступеню захисту прав споживачів, сучасну соціальну рекламу, оздоровче харчування для школярів та волонтерський рух.

Голова КМДА зазначив, що у презентованих проектах порушені дуже актуальні питання для Києва, над вирішенням яких сьогодні працює міська влада. Він запропонував доповідачам зустрітися вже у міськадміністрації, у присутності відповідальних посадовців, з метою глибшого вивчення пропозицій і можливості їхнього застосування на практиці.

Також очільник міськдержадміністрації відповів на хвилюючі питання аудиторії і закликав професорсько-викладацький склад університету до співпраці з КМДА.