Попов ознайомився з гуртожитком для вболівальників Євро
Торговельно-економічного націуніверситету
Київ. 20 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрівся зі студентами, професорсько-викладацьким складом Київського
національного торговельно-економічного університету та волонтерами Євро-2012.
Як інформує прес-служба КМДА, під час візиту до навчального закладу О.ПОПОВ здійснив огляд гуртожитку №2, що обслуговуватиме вболівальників футбольного чемпіонату.
Він ознайомився також з інфраструктурою навчального закладу.
Під час зустрічі з О.ПОПОВИМ студенти представили наукові розробки із соціально-економічного розвитку Києва. У 5 проектах йшлося про створення у столиці європейського рівня торгівлі, підвищення ступеню захисту прав споживачів, сучасну соціальну рекламу, оздоровче харчування для школярів та волонтерський рух.
Голова КМДА зазначив, що у презентованих проектах порушені дуже актуальні питання для Києва, над вирішенням яких сьогодні працює міська влада. Він запропонував доповідачам зустрітися вже у міськадміністрації, у присутності відповідальних посадовців, з метою глибшого вивчення пропозицій і можливості їхнього застосування на практиці.
Також очільник міськдержадміністрації відповів на хвилюючі питання аудиторії і закликав професорсько-викладацький склад університету до співпраці з КМДА.