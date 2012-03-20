Під час Євро комунальні служби працюватимуть в посиленому режимі

Київ. 20 березня. УНІАН. На час проведення чемпіонату Євро-2012 комунальні служби посилять роботу з прибирання міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це у прямому ефірі телеканалу «Київ» розповів заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Ми додатково розробили та плануємо втілити у життя концепцію чистого міста. Зрозуміло, що у нас є регламентні роботи із забезпечення чистоти у Києві, але на час чемпіонату звичайних регламентних заходів не вистачить», – розповів він.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, досвід інших країн показує, що на період футбольного чемпіонату кількість відходів суттєво збільшується, тож надмірне скупчення людей в одному місці псуватиме зовнішній вигляд столиці.

«Ми плануємо залучити додаткову техніку для прибирання та миття вулиць, поставити більше урн на шляхах уболівальників, попрацювати над благоустроєм дворів, посадити клумби, газони, дерева», – пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Загалом можу сказати, що обов’язковий обсяг робіт для вдалого проведення чемпіонату ми зробили. Завершення підготовки таких важливих об’єктів, як аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни», реконструкція проспекту Бажана, бульварів Шевченка та Лесі Українки, перебуває на фінальній стадії, роботи виконуються чітко за планом. Тож сумніву у їх вчасному завершенні у мене немає”, - відзначив заступник голови КМДА.

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, вулицю Хрещатик будуть оновлювати після закінчення

роботи фан-зони.

“У весняний сезон працюватимемо над озелененням і прикрашанням Києва, продовжимо реалізацію програми орієнтування у місті. Хоча основний обсяг робіт практично виконаний, часу, який нам лишився на підготовку, вже зовсім небагато. Тому саме цей фінальний період буде найнапруженішим», – резюмував А.ГОЛУБЧЕНКО.