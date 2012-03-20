Гаряча лінія «Київ – підприємцям» працюватиме щотижня

Київ. 20 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про внесення змін до роботи гарячої лінії «Київ – підприємцям».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно зі змінами, телефонна гаряча лінія працюватиме щосереди з 10.00 до 13.00, тоді як раніше прямий телефонний зв`язок між представниками міської влади і підприємцями здійснювався раз на місяць.

Номер телефону гарячої лінії: 590-54-24.