Старокиївській горі і Пейзажній алеї хочуть надати охоронний статус

Київ. 20 березня. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики підтримала проект рішення про створення комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Літописні гори».

Про це повідомив голова цієї комісії, керівник депутатської фракції «Республіка Київ» та автор проекту рішення Денис МОСКАЛЬ, поінформували УНІАН у прес-службі «Республіки Київ».

За словами Д. МОСКАЛЯ, територія пам’ятки природи місцевого значення «Літописні гори» охопить схили Старокиївської гори від Андріївського узвозу вздовж Пейзажної алеї та гори Детинки до вул. Гончарної.

«Підкреслю, що ця територія включає цінні екосистеми Київських круч, про збереження яких ми повинні дбати. До того ж, Старокиївська гора має надзвичайно важливе історичне значення, адже за часів Київської Русі саме на Старокиївській горі було зосереджено суспільно-політичне життя міста. Переконаний, що цей об’єкт, розташований в самому серці столиці, повинен мати природоохоронний статус», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

За даними депутата, площа комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Літописні гори» складе 3,87 га.

«Це той випадок, коли ми одночасно захищаємо природне середовище та історичний об’єкт. Переконаний, що саме комплексна охорона природних та історичних пам’яток допоможе зберегти самобутність древнього Києва», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

На його переконання, оголошення цієї території пам’яткою природи місцевого значення також вбереже від забудови сквер, створений зусиллями місцевих мешканців на Пейзажній алеї.