Цього року реконструюють парк на Дніпровській набережній

Київ. 20 березня. УНІАН. Цього року у Києві реконструюють парк на Дніпровській набережній та бульвар Давидова у Дніпровському районі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА, яке підписав голова міськадміністрації Олександр ПОПОВ.

Замовником реконструкції об’єктів визначено Управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. Управління має забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації, визначити на конкурсних засадах генеральні проектну та підрядну організації для виконання робіт із реконструкції.

Фінансування здійснюватиметься у межах показників Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік.

Крім того, відповідно до іншого підписаного розпорядження КМДА, в столиці реконструюють проїзд від пров. Червоноармійського до вул. М. Грінченка у Голосіївському районі. Передбачено, зокрема, привести до належного технічного стану дорожнє покриття проїзної частини та тротуарів від пров. Червоноармійський до вул. М. Грінченка.

Замовником та виконавцем робіт визначено комунальну корпорацію “Київавтодор”.

Інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки проектно-кошторисної документації та реконструкції проїзду буде включено до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 та наступні роки.