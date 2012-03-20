Голова КМДА відвідає Ліцей інформаційних технологій №79 на Печерську

21 березня о 10.30 голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрінеться із педагогічним і учнівським колективом Ліцею інформаційних технологій №79 Печерського району. У рамках зустрічі заплановані: демонстрація роботи комплексної системи безпеки навчального закладу; презентація науково-педагогічного проекту Всеукраїнського рівня “IT-Освіта”; відвідування уроку інформатики (реалізація проекту "Київський підручник" програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.") та відвідування музею історії ліцею з переглядом архівних документів та фотоматеріалів. Адреса проведення: вул. Шота Руставелі, 37, Ліцей інформаційних технологій №79. Акредитація за тел: 279-24-11, 279-93-42.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter