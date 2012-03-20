У Солом'янському районі створені податкові мобільні бригади

Київ, 20 березня. УНІАН. Державна податкова інспекція Солом`янського району столиці створила мобільні бригади для проведення роз`яснювальної роботи щодо порядку сплати податків та декларування доходів.

Як повідомили УНІАН в ДПІ Солом’янського району, до складу таких мобільних бригад входять фахівці інспекції, студенти та ветерани податкової служби.

Нещодавно такі мобільні бригади проводили роз’яснювальну роботу на одному із ринків Солом’янського району "Відрадненський", де розповсюджували пам’ятки, листівки, буклети, розроблені спеціалістами інспекції. Під час спілкування основну увагу податківці зосереджували на тому, що у 2012 році змінилась форма декларації про майновий стан та доходи.

В рамках акції "Консультуємо на робочому місці запитувача" податківці надають відповіді на питання платників податків, а також друковану продукцію щодо порядку сплати податків.

"Отже, податківці спільно з волонтерами виконують визначальну місію: через формування свідомості щодо необхідності та значимості декларування доходів вони формують правову та податкову культуру суспільства", - наголосили в ДПІ Солом’янського району столиці.

