КМДА виступила проти конфліктного будівництва на вул. М. Булгакова

Київ. 20 березня. УНІАН. Столична міська держадміністрація готує проект рішення Київради про скасування договору оренди земельної ділянки на вул. М. Булгакова, 9, що у Святошинському районі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, за словами заступника голови КМДА Михайла КУЧУКА, попередня влада видала забудовнику ряд необхідних документів на будівництво, проект пройшов містобудівну раду, але зводити висотний будинок за вказаною адресою не можна відповідно до норм. Крім того, до адміністрації надійшли масові скарги від мешканців прилеглих будинків, які проти такого будівництва.

«За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА зараз ми готуємо проект рішення Київради, яким скасуємо договір оренди земельної ділянки. Зазначу, що забудовник грубо порушує державні будівельні норми. Він посягає на територію вже зведених будинків, зачіпає пішохідні доріжки. Також з цього приводу ми звернулися до правоохоронних органів», – сказав М.КУЧУК та зазначив, що анульовано вже й дозвіл на встановлення паркану.

Крім того, сьогодні, 20 березня, представник міської адміністрації виїхав на місце та, поспілкувавшись із мешканцями, зокрема, представниками ініціативної групи, ще раз запевнив, що міська влада стоїть на боці киян і не допустить будівництва на цій земельній ділянці.