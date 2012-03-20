Влада не має планів забудовувати територію Лук’янівського ринку

Київ. 20 березня. УНІАН. Київська влада не має наміру забудовувати територію, на якій розташований Лук’янівський ринок, чи закривати його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

“Стосовно будівництва я нічого сказати не можу, бо таких пропозицій ми не розглядали. Що стосується в цілому ситуації, яка там є, то йдеться про інтереси засновників цієї компанії. Це їх внутрішня справа, і відреагувати на ці конфліктні моменти ми не можемо, бо закон нам цього не дозволяє. А що стосується будівництва, то я жодної пропозиції не розглядав, не чув навіть про неї”, - наголосив О.ПОПОВ.

КМДА запропонувала підприємцям з Лук’янівського ринку місця для торгівлі на комунальних ринках столиці

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. біля Київської міської ради зібралося понад 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок». Вони попросили депутатів створити спеціальну комісію та втрутитися у конфлікт, що виник між новим та попереднім власником акціонерного товариства.

За інформацією прес-служби КМДА, міська влада запропонувала підприємцям, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», місця для торгівлі на комунальних ринках міста, зокрема, на Володимирському ринку, Житньому та Бессарабському ринках.