Попов запевняє, що безкоштовний Wi-Fi буде до Дня Незалежності

Київ. 20 березня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що до Дня Незалежності у столичному метро буде безкоштовний Wi-Fi.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде у метрополітені безкоштовний Wi-Fi до Євро-2012.

“Так, безкоштовний Wi-Fi буде, але це може бути не до Євро, а до Дня Незалежності. Ми хочемо, щоб до Євро, але я не можу зі 100-відсотковою відповідальністю сказати, бо там певний обсяг робіт, який ми повинні встигнути зробити. А до Дня Незалежності - точно”, - наголосив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, доступ до інтернету в київському метро до проведення Євро-2012 не з`явиться.

Видання зазначало, що 6 березня Головне управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації оголосило конкурс із залучення інвестора для реалізації проекту. Він передбачає будівництво мережі, яка охопить 44 станції (окрім шести наземних). Орієнтовна вартість проекту – близько 70 млн. грн., крім того, переможець конкурсу повинен буде внести до міського бюджету 3,5 млн. грн. на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Вперше про проект модернізації мобільної мережі в метро заговорили ще минулого літа: в липні відповідну пропозицію вніс Кабінет міністрів, а в серпні КМДА заявила про рішення провести конкурс. Але після цього реалізація проекту загальмувалася. Головне управління економіки та інвестицій КМДА звинувачувало в затримці проекту керівництво метрополітену, якому було доручено підготувати техніко-економічне обгрунтування (ТЕО). А в метрополітені стверджували, що узгодження ТЕО затримує Головне управління транспорту та зв`язку КМДА.