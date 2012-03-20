КМДА шукає кошти для погашення різниці в тарифах на холодну воду

Київ. 20 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація шукає джерела фінансування для погашення заборгованості з різниці в тарифах на холодну воду, що до кінця року становитиме 50 млн. грн. в разі збереження для населення нинішньої ціни за воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ.

“Це приблизно 50 млн. грн. до кінця року. Щодо того, з яких джерел покриватиметься, - це окреме питання і ми його зараз вивчаємо. Але тарифи піднімати не будемо поки”, - сказав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня в середньому на 7,8% підвищилися тарифи на водопостачання і водовідведення для населення.

Таке рішення 10 лютого прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомпослуг підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищені шляхом коригування «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). З 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

Того ж дня О.ПОПОВ заявив, що Нацкомпослуг неправомірно ухвалив рішення про підвищення цін на воду, оскільки для запровадження нових тарифів місцевим органам влади необхідний певний час.

«По-перше, воно нас ставить у непередбачені законом умови. Я маю на увазі, що ми маємо протягом певного часу попередити киян, опублікувати тарифи, проаналізувати. Цей процес займає 1,5-2 місяці. Нас ставлять перед фактом, що вчора ввели тарифи, а сьогодні треба їх підняти», - підкреслив він.