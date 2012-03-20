Засідання міського Комітету з економічних реформ

21 березня о 14.00 під керівництвом голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання міського Комітету з економічних реформ. У порядку денному засідання – хід реалізації адміністративної реформи у м. Києві. Серед доповідачів засідання: заступник голови КМДА Олександр Пузанов, начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва Микола Поворозник та начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир Репік. Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-поверх, Колонна зала. Вхід за акредитацією.

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