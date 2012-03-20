Засідання міського Комітету з економічних реформ

13:51, 20 березня 2012
Київ
0

21 березня о 14.00  під керівництвом голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання міського Комітету з економічних реформ. У порядку денному засідання – хід реалізації адміністративної реформи у м. Києві.

Серед доповідачів засідання: заступник голови КМДА Олександр Пузанов, начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва Микола Поворозник та начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир Репік.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-поверх, Колонна зала. Вхід за акредитацією.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter