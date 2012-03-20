Київ. 20 березня. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району Києва спільно з УБОЗ Головного управління МВС України у столиці затримано працівника державної експертної установи під час отримання неправомірної винагороди у розмірі 1,5 тис. доларів США за прискорення та надання позитивного висновку авто-технічного дослідження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у даний час прокуратурою району проводяться першочергові слідчі дії.