У київському зоопарку не повинно бути чергової "бляшанки" з дельфінами

Національний екологічний центр України висловлює стурбованість планами Київської міської державної адміністрації щодо побудови океанаріумів у київському зоопарку та в парку на Нивках.

Будівництво океанаріуму у Київському зоопарку – черговий комерційний крок, через який дельфінів утримуватимуть у неволі, у неприродних для них умовах. Київ розташований за 400 км від морського узбережжя, дельфіни утримуються у штучно підготованій воді, в яку додається хлор для дезінфекції. Тварини вимушені існувати в обмеженому просторі, збідненому оточенні, брати участь у виступах, система тренувань до яких заснована на відчутті голоду.

Постійний стрес, неякісне ветеринарне забезпечення, шумове забруднення, нестача руху, шкіряні захворювання та хвороби внутрішніх органів є причинами передчасної смерті дельфінів. Виступаючи проти будівництва нових та функціонування існуючих дельфінаріїв, розташованих у містах, віддалених від морської акваторії, представники НЕЦУ вимагають від КМДА не допустити будівництва на території зоопарку та в усіх районах Києва нових дельфінаріїв або інших закладів, що утримуватимуть дельфінів.

Зоопарк Києва має стати біопарком та місцем для збереження і вивчення диких видів, а не закладом для заробляння грошей завдяки утриманню червонокнижних тварин. Так, гроші варто спрямувати не на будівництво океанаріуму, а на ремонт приміщень для приматів, які вже багато років знаходяться у жахливому стані.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями у ЗМІ, Головне управління комунальної власності готує проект рішення про будівництво океанаріуму в столичному зоопарку, аби цього тижня передати його профільній комісії Київради. Океанаріум може бути збудований уже до 2014 року.

Екологічні організації України виступають проти функціонування дельфінаріїв та комерційного використання дельфінів. Дельфіни занесені до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи, охороняються Бернською та Боннською конвенціями, угодою АССОВАМS, конвенцією CITES. В Україні діє мораторій на вилучення дельфінів з середовища їхнього існування з будь-якою метою.

Катерина Полянська, представниця Національного екологічного центру України

