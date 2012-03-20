У Шевченківському районі планують залучити підприємців до благодійності

Київ, 20 березня. УНІАН. Громадська рада при Шевченківській районній державній адміністрації закликає підприємців-власників закладів харчування долучитися до надання благодійної допомоги малозахищеним мешканцям району.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Громадської ради.

Крім того, Громадська рада при Шевченківській РДА ініціює посилення співпраці з аналогічним об`єднанням, створеним при Київській міській держадміністрації. "Адже створення вертикалі співпраці між громадськими радами є важливим кроком до кращого розуміння проблем, які хвилюють киян та пошуку шляхів їх вирішення. Це можуть бути питання благоустрою, освіти, медицини, організація роботи волонтерських громадських дружин під час проведення Єврочемпіонату з футболу тощо", - сказав Микола НІЛОВ.

Наступне засідання громадської ради при Шевченківській районній державній адміністрації відбудеться у квітні 2012 року.