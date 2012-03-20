У Деснянському районі триває демонтаж незаконно встановлених МАФів

Київ, 20 березня. УНІАН. У Деснянському районі триває демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Зокрема, на виконання постанови Верховного суду України Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва та відділом контролю за благоустроєм Деснянської райдержадміністрації було проведено демонтаж намету з продажу алкогольних напоїв по вул. Кіото, 8-10 (біля ст. метро "Лісова"), який було встановлено незаконно.