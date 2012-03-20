Займання на станції "Осокорки" пов’язують з таненням снігу

Київ. 20 березня. УНІАН. Займання архітектурного оздоблення освітлення на станції "Осокорки" пов’язують з таненням снігу.

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", фахівцями розслідувано випадок займання, що стався 14 березня 2012 року та спричинив сильне задимлення станції та прилеглих тунелів, та встановлено причини події.

Займання архітектурного оздоблення мережі освітлення платформи станції "Осокорки" сталося внаслідок зниження ізоляційних властивостей контактного з’єднання електроживлення одного із світильників робочого освітлення через проникнення вологи в місці температурного стику із склепіння станції на це з’єднання, що призвело до виникнення струму між контактами контактного з’єднання, і, як наслідок, до його нагріву та іскріння.

Як зазначається в повідомленні, проникненню вологи сприяла сукупність факторів: інтенсивне танення снігу; знаходження станції у зоні просідання ґрунтів; ведення робіт із реконструкції проспекту М. Бажана з використанням важкої будівельної техніки. До швидкого розповсюдження вогню призвело застосування в архітектурному оздобленні світильників станції "Осокорки" горючого матеріалу при будівництві зазначеної станції в 1992 році.

В ситуації, що склалася, черговий та оперативний персонал служб метро, в цілому, діяв вірно та оперативно, також відзначають в КП «Київський метрополітен».