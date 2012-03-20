Визначено переможців міського турніру з більярдного спорту

Київ. 20 березня. УНІАН. У столиці відбувся турнір з більярдного спорту в рамках програми Київської міської спартакіади «Здоровий киянин».

Як повідомляє офіційний портал Київської влади, з початку року проводилися відбіркові ігри у двох групах серед 17 команд. Фіналісти груп розіграли між собою призові місця. Захід завершився урочистим нагородженням переможців та призерів турніру з більярду Київської міської спартакіади «Здоровий Киянин».

Так, за перше місце пам’ятним кубком та дипломом Київської міської організації ФСТ «Спартак» нагороджено команду «Перший національний», диплом за друге місце отримала команда «Хлібокомбінат №10», за третє – «Оболонська районна у м. Києві держадміністрація».

Кращими більярдистами в особистому заліку стали Віталій БИРЗУЛ (перше місце, команда «Перший Національний»), Анатолій ПРИХОДЬКО (друге місце, команда «Хлібокомбінат №10») та Яловий КОСТЯНТИН (третє місце, команда «Оболонська районна у м. Києві держадміністрація»). Цих учасників турніру відзначили медалями та дипломами.

***Київська міська спартакіада «Здоровий киянин» – це комплекс фізкультурно-спортивних заходів з 20-ти видів спорту, які триватимуть протягом 2012 року на кращих спортивних базах міста. У змаганнях беруть участь державні службовці, працівники комунальних підприємств столиці, представники засобів масової інформації, зірки вітчизняного спорту та усі охочі кияни.