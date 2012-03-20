На Великдень громадський транспорт працюватиме на годину довше

Київ. 20 березня. УНІАН. На Великденьгромадський транспорт столиці працюватиме у посиленому режимі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, 14 квітня рух потягів київського метрополітену, міських маршрутів автобусів, трамваїв та тролейбусів буде продовжено на одну годину. На годину раніше запрацює весь комунальний транспорт і 15 квітня. Крім того, буде збільшено кількість рухомого складу на усіх маршрутах громадського транспорту, що пролягають повз місця проведення богослужінь, з 5-ї до 10-ї ранку у Велику Неділю відповідно до потреб пасажирів.

Голова КМДА також дав доручення усім управлінням, комунальним підприємствам та службам міста із заступниками та головами районних держадміністраційзробити Київ до свята чистим, охайним та зручним для проїзду киян. Зокрема, доручено до Пасхи полагодити асфальтове покриття основних магістралей та вулиць міста, провести ремонти на прибудинкових територіях, а також прибрати усі парки та сквери Києва.

«Святкова атмосфера та лад до Великодня мають запанувати у всіх сферах життя міста. Особливу увагу потрібно приділити благоустрою кладовищ, парків та скверів, передусім тих, що знаходяться поряд із храмами, дворів та вулиць міста. У нас залишилося не так багато часу, тому я прошу всі служби та комунальні підприємства активізуватися і максимально ретельно попрацювати, аби нічого не заважало святковому настрою киян», – сказав О.ПОПОВ.