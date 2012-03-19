Продовжується підготовка волонтерів до Євро-2012

Київ. 19 березня. УНІАН. Завтра, 20 березня у Київському міському будинку учителя відбудеться

спеціальний тренінг для лідерів волонтерських груп столиці під назвою «Організація менеджменту волонтерської діяльності в місті Києві під час проведення фінальної частини Євро 2012».

Як повідомляє офіційний веб-сайт Приймаючого міста Києва (http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012), на даному етапі підготовки волонтери-лідери повинні пройти кваліфікаційну підготовку з організації волонтерських груп та відпрацювання організаційних схем.

Саме тому у межах проекту «Підготовка організаторів волонтерських груп», який здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, Всеукраїнським громадським Центром «Волонтер» спільно з Головним управлінням з питань підготовки та проведення Євро-2012, а також Головним управлінням освіти і науки, буде проведено тренінг з циклу навчально-практичних занять із організації менеджменту волонтерів під час фінальної частини футбольного чемпіонату.

Учасники тренінгового курсу відпрацюють практичні навички з низки питань: логіка роботи волонтерів Приймаючого міста під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу; технологічне забезпечення діяльності волонтерських груп; методологія управління волонтерськими групами; робота за розробленою схемою взаємодії; робота сервісних центрів для волонтерів Приймаючого міста.

Місце проведення тренінгу: Київський міський будинок вчителя, вул. Володимирська, 57. Початок тренінгу о 10.00.