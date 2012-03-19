"Плесо" розпочало прибирання столичних пляжів

Київ. 19 березня. УНІАН. У рамках проведення щорічного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Києва, який стартував сьогодні, 19 березня

2012 року, комунальне підприємство «Плесо» розпочинає капітальне прибирання територій столичних пляжів та зон відпочинку біля води.

Як інформує офіційний портал Київської влади, 24 березня на пляжі «Венеція», що знаходиться на території Гідропарку, відбудеться перший суботник. До прибирання також долучаться студенти Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

В КМДА нагадують, що загальноміський суботник у столиці відбудеться 31 березня. Як повідомляв УНІАН, триватиме весняний двомісячник з благоустрою до 11 травня.