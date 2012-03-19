Службове житло отримали 30 двірників та працівників жеків

Київ. 19 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація з нагоди Дня працівників ЖКГ забезпечила службовими квартирами та кімнатами 30 двірників та працівників жеків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Під час апаратної наради із заступниками та головами районних держадміністрацій голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив головам районів столиці та керівникам профільних управлінь скласти перелік об’єктів, які можуть бути реконструйовані під службове житло, а також вивчити можливість будівництва службових квартир для співробітників сфери ЖКГ.

«Цього року ми плануємо забезпечити житлом 150 двірників та жеківців. 30 з них свої квартири та кімнати отримали минулого тижня до Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Уже розпочалися роботи з реконструкції житла для представників цієї галузі у Деснянському районі. Але цього недостатньо, ми маємо вивчити можливість будівництва додаткових квартир. Така мотивація, безумовно, привабила б до роботи у комунальній сфері молодих співробітників, адже сьогодні більшість двірників столиці – це люди похилого віку», – сказав О.ПОПОВ.

Як зазначають в КМДА, 16 березня 2012 року голова КМДА привітав представників житлово-комунального господарства із професійним святом. До Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення 30-ти працівникам галузі О.ПОПОВ вручив повідомлення про отримання службового житла.