Київ представив своє бачення служби в органах самоврядування

Київ. 19 березня. УНІАН. Заступник міського голови - секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявляє про потребу суттєвого доопрацювання проекту закону "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Як інформує прес-служба Київради, свою позицію Г.ГЕРЕГА висловила на засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді України.

Вона звернула увагу на низку дискримінаційних норм, які обмежують права місцевого самоврядування.

Зокрема, на її думку у проекті закону застосовуються нерівні підходи у порівнянні із державною службою щодо оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та не визначені соціальні гарантії для службовців органів місцевого самоврядування. Крім того, деякі положення закону становлять загрозу втручання державних органів влади в діяльність органів місцевого самоврядування і обмежують їх права.

Зі здивуванням Г.ГЕРЕГА поставилась і до того, що у деяких статтях проекту закону в переліку органів місцевого самоврядування відсутній секретаріат Київської міської ради та посади заступника міського голови - секретаря Київради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради та інших працівників секретаріату Київської міської ради.

«Президент України неодноразово наголошував на необхідності розширення повноважень органів місцевого самоврядування, укріплення інституту місцевого самоврядування у державі. Проте у зазначеному законопроекті ці пріоритети зовсім не враховані. Навпаки він обмежує та звужує права й повноваження місцевого самоврядування і потребує вдосконалення та суттєвого доопрацювання», - резюмувала Г.ГЕРЕГА.

Занепокоєння проект закону викликав і в Асоціації міст України. Зауваження і пропозиції щодо вдосконалення документа АМУ направлено Голові Верховної Ради України та керівникам депутатських фракцій у Верховній Раді, повідомляє прес-служба Київради.