На інвестфорум винесуть проект інноваційного парку BIONIC Hill

Київ. 19 березня. УНІАН. Учасникам першого Київського інвестиційного форуму буде презентовано інвестиційний проект створення інноваційного парку BIONIC Hill, ініційований провідним інвестиційно-девелоперським холдингом UDP за підтримки Київської міськдержадміністрації.

Як інформує прес-служба КМДА, реалізація цього проекту відповідає основним напрямкам Стратегії розвитку Києва до 2025 року, серед яких чільне місце посідає

кластерний розвиток економіки шляхом створення центрів компетенції у пріоритетних галузях.

Проект передбачає організацію сучасного парку інформаційних та інших високих технологій, що спеціалізується на розвитку та впровадженні IT, біотехнологій, енергозбереженні та використанні альтернативних джерел енергії.

На території BIONIC Hill заплановано будівництво бізнес-центрів площею 225 тис. кв. метрів, де розмістяться українські та закордонні компанії, що працюють у сфері високих технологій, а також бізнес-інкубатори, венчурні фонди, відділення банків та інші організації, які надаватимуть сервісну підтримку бізнес-сектору. Проектом передбачено створення дослідницького центру з сучасними лабораторіями та спеціалізованим університетом площею 25 тис. кв. метрів, а також високотехнологічної виробничої зони, яка стане майданчиком для практичного впровадження наукових досліджень та виробництва інноваційної продукції.

Для повноцінного втілення концепції «Працюй – Живи – Навчайся – Відпочивай» інфраструктура парку також включатиме житлові будівлі, готель, ресторани, спортивний комплекс, дошкільні навчальні заклади, школу та рекреаційну територію. Парк інформаційних та інших високих технологій BIONIC Hill розташують у Святошинському районі столиці.

«Ми здійснили попередній аналіз, який показав, що виручка IT-компаній України перевищує $1,5 млрд. на рік, а експорт послуг IT-компаній складає $1 млрд. При цьому ми спостерігаємо зростання індустрії програмної продукції України на 30-40% на рік. Це дає нам підстави вважати, що цей проект буде успішним, тим більше, що IT-компанії, зареєстровані у Києві та Київській області генерують близько 70% прибутків цієї індустрії. Київський інноваційний парк – реальний інструмент реалізації інноваційного потенціалу столиці та країни. Крім того, це ще створення близько 35 тисяч високопродуктивних робочих місць. За найскромнішими оцінками, завдяки цьому ми будемо отримувати до бюджету міста у вигляді податку на доходи фізичних осіб понад півмільярда гривень на рік», – зазначив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, для досягнення цих ефектів на 147 га буде побудовано більше 900 тис. кв. метрів. Цей план довгостроковий, але вже в 2014 році передбачається запустити першу чергу площею більше 100 тис. кв. метрів – бізнес-центри, комфортне і доступне житло для фахівців, блок інженерного забезпечення, пожежна частина та автодорога.

На Київському інвестиційному форумі проект буде презентований з метою залучення партнерів та майбутніх бізнес-резидентів інноваційного парку BIONIC Hill.

Як повідомлялось, Форум відбудеться 29 березня 2012 р. Він організований Київською

міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та

видавництвом The Financial Times.