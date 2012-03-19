У Конча-Заспі знищили 9 га лісу

Київ. 19 березня. УНІАН. Проти посадовців ТОВ "Грітіс" порушено кримінальну справу за знищення понад 9 га вікового лісу на території Лісопаркового господарства "Конча-Заспа".

Як повідомляє прес-служба Прокуратури, посадовці знищили ліс та самовільно зайняли ділянку у пів гектара, чим завдали збитків державі на суму понад 2 мільйони гривень.

Встановлено, що на орендованій ТОВ "Грітіс" земельній ділянці без дозвільних документів знесено понад 4 тис. дерев. Факт порубки лісу було виявлено наприкінці лютого.