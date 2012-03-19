Спецкомісія Київради по Парковій алеї провела перше засідання

Київ. 19 березня. УНІАН. Тимчасова комісія Київради щодо забудови Паркової алеї має за півроку завершити свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам голова комісії Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Сьогодні відбулося перше засідання комісії, на якому було обрано її секретаря, ним став представник фракції “УДАР” в Київраді Валерій КАРПУНЦОВ.

Як пояснив О.БРИГИНЕЦЬ, комісія має на меті вивчити всі документи про відведення земель вздовж Паркової алеї, їх цільове використання, кому вони виділені, ознайомитись із затвердженими проектами, якщо такі є, і чи відповідають вони пам’яткоохоронному законодавству.

“Таким чином великий обсяг роботи комісія має зробити. Ясно, що це не можна зробити за один день. На сьогоднішній день є дуже багато розмов щодо того, що може бути з зелених схилів, що є небезпека забудови. Я думаю, що, безумовно, схили будуть змінюватись. Знаю, що там додатково велодоріжка має пройти, має бути побудований міст над Володимирським узвозом і т.д. Тобто якісь будівельні роботи будуть вестись. Але хотілось б, щоб кияни, депутати чітко розуміли, які реально є загрози. Найважливіше для нас сьогодні - це підняти всі рішення, в тому числі й ті, які були ухвалені багато років тому”, - зазначив голова комісії.

Він не виключив, що комісія дійде висновків про необхідність скасування якихось рішень Київради щодо відведення землі в районі Паркової алеї.

“Можливо, ми звернемо увагу на певні проблеми і київської виконавчої влади. І мета наша - зрештою вирішити всі ці проблеми, щоб зелені схили Дніпра залишилися зеленими схилами. Я хочу, щоб покинуті алеї або напівзруйновані споруди були приведені в належний вигляд. Але в жодному випадку, щоб там не розпочалось ведення якогось будівництва, яке суперечитиме збереженню цього ландшафтного й екологічного об’єкта”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Також учасники засідання висловились за розробку власних пропозицій щодо розвитку та благоустрою території Паркової алеї і загалом Дніпровських схилів, через які вона пролягає.

Запрошений до участі в роботі комісії головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК зі свого боку наголосив на необхідності запросити на засідання представників Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Держархбудінспекції). За його словами, це відомство має мати найбільше інформації про проекти забудови схилів Дніпра.

“…Ми надавали обмеження щодо будівництва. Десь рік тому нам показали архітектуру. Її забракували через те, що вона була дуже класична і нагадувала 33 рік, Німеччину. І автори пішли доопрацьовувати. Я після цього бачив кілька варіантів, але до цього часу закінченого проекту, який би мені принесли на узгодження, я так і не бачив”, - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

За його словами, згідно з законодавством, він не має права вимагати проект у забудовника, але це може робити Держархбудінспекція.

Таким чином на наступне засідання спецкомісії передбачено запросити представників цього відомства. Крім того, комісія звернеться до Київзему з проханням надати повний перелік відведених на Парковій алеї ділянок, а також до управління з надзвичайних ситуацій щодо інформації про зсувонебезпечність схилів Дніпра.