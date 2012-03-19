В Києві працюватиме безкоштовний пересувний флюорограф

Київ. 19 березня. УНІАН. Завтра у Києві розпочне безкоштовно працювати пересувний цифровий флюорограф, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Як зазначили у прес-службі, вже третій рік поспіль Фонд «Розвиток України», за підтримки Київської міської державної адміністрації, надає населенню можливість безкоштовної діагностики легенів на сучасному цифровому рентгенофлюрографічному апараті. Ініціатива покликана якомога своєчасніше виявити підозру на туберкульоз або інші патології у киян і гостей міста та загалом привернути увагу до проблеми.

Цього року акція проходитиме в Києві з 20 по 31 березня по черзі у наступних пунктах: на Південному залізничному вокзалі, Головпоштамті, ринку «Троєщина» та на Центральному ринку м. Васильків, на Центральному автовокзалі. У ці дні команда професійних лікарів-рентгенологів проводитиме обстеження та надаватиме учасникам акції знімки та рекомендації.

Перевагою цифрового рентгенофлюрографічного апарату над традиційним плівковим флюорографом є набагато нижчий рівень шкідливого для людини випромінювання: він в 5-10 разів менший. Водночас, він має втричі більші діагностичні можливості.

Запрошуватимуть й мотивуватимуть киян до участі в акції студенти-волонтери Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Графік роботи цифрового флюорографу:

Південний залізничний вокзал. Вул. Георгія Кирпи. Дати: 20-21 березня. Час: 8:30 – 18:30.

Головпоштампт. Вул. Хрещатик, 22. Дати: 22–24 березня. Час: 8:30 – 18:30.

Вхід до ринку «Троєщина». Вул. Електротехнічна, 2 Дати: 30– 31 березня. Час: 8:00 – 16:30.

М. Васильків, Центральний ринок. Дати: 28–29 березня. Час: 8:00 – 16:30.

Центральний автовокзал. Проспект Науки, 1/2. Дати: 26–27березня. Час: 8:30 – 18:00.