Засуджено колишнього дільничного інспектора міліції

Київ. 19 березня. УНІАН. Оболонським районним судом міста Києва засуджено колишнього дільничного інспектора Оболонського райуправління ГУ МВС України в м. Києві за жорстоке поводження із затриманим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відповідно до рішення суду, йому обрано міру покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та позбавлено звання – старший лейтенант міліції.

У червні 2010 року дільничний інспектор, перебуваючи у кабінеті районного управління міліції, наніс затриманому тілесні ушкодження.

За даним фактом прокуратурою Оболонського району столиці було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України та у серпні 2010 року направлено до суду.

У зв’язку із м’якістю призначеного покарання прокуратурою району на рішення суду внесено апеляцію.